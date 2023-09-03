الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: مانشستر يونايتد يتقدم وأرسنال يتعادل فى الدورى الإنجليزى

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تعادل أرسنال مع ضيفه مانشستر يونايتد بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في قمة الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 27 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء أرسنال.

ورد النرويجي مارتين أوديجارد سريعًا بهدف التعادل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 28 من متابعة لتمريرة جابرييل مارتينيلي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليز

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل.

خط الدفاع: أولكسندر زينتشينكو - بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس.

خط الوسط: ديكلان رايس - كاي هافيرتز - مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه.

ويجلس المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس على مقاعد البدلاء، فيما يغيب المصري محمد النني و الغاني توماس بارتي، عن القائمة، بسبب الإصابة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فيقود الفرنسي أنتوني مارسيال خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندولف - ليساندرو مارتينيز - آيرون وان بيساكا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال.

ويجلس الوافد الجديد، المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد أرسنال في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

ارسنال مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى ماركوس راشفورد مارتين أوديجارد

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