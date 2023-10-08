الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر سيتى أمام أرسنال فى الدورى الإنجليزى: هالاند أساسيًا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أرسنال، المباراة التي ستجمعهما في قمة الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات، معقل فريق "الجانرز".

ويقود المباراة تحكيميًا، الحكم مايكل أوليفر، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فشهد الدفع بـ ريكو لويس في خط الوسط، وقيادة النرويجي إيرلينج هالاند لخط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - ناثان آكي - جوسكو جفارديول. 

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - ريكو لويس - جوليان ألفاريز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد غياب بوكايو ساكا وخروجه من قائمة الفريق بسبب إصابته، كذلك عودة البرازيلي جابرييل مارتينيلي للقائمة، ليجلس على مقاعد البدلاء، بعد تعافيه من الإصابة.

ويقود البلجيكي لياندرو تروسارد، البرازيلي جابرييل جيسوس، الإنجليزي إيدي نيكيتاه، خط الهجوم، فيما يجلس الألماني كاي هافيرتز على مقاعد البدلاء.

وغاب المحترف المصري محمد النني عن قائمة أرسنال لمباراة اليوم.

وجاء تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد أرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي ارسنال الدورى الانجليزى إيرلينج هالاند مانشستر سيتى

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

عاجل.. تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح برى لغزة خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة