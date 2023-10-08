تشكيل مانشستر سيتى أمام أرسنال فى الدورى الإنجليزى: هالاند أساسيًا

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أرسنال، المباراة التي ستجمعهما في قمة الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات، معقل فريق "الجانرز".

ويقود المباراة تحكيميًا، الحكم مايكل أوليفر، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فشهد الدفع بـ ريكو لويس في خط الوسط، وقيادة النرويجي إيرلينج هالاند لخط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - ناثان آكي - جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - ريكو لويس - جوليان ألفاريز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد غياب بوكايو ساكا وخروجه من قائمة الفريق بسبب إصابته، كذلك عودة البرازيلي جابرييل مارتينيلي للقائمة، ليجلس على مقاعد البدلاء، بعد تعافيه من الإصابة.

ويقود البلجيكي لياندرو تروسارد، البرازيلي جابرييل جيسوس، الإنجليزي إيدي نيكيتاه، خط الهجوم، فيما يجلس الألماني كاي هافيرتز على مقاعد البدلاء.

وغاب المحترف المصري محمد النني عن قائمة أرسنال لمباراة اليوم.

وجاء تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد أرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.