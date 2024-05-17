الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النواب الأمريكي يلزم بايدن بإرسال أسلحة لإسرائيل

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمس الخميس، على مشروع قانون يلزم الرئيس جو بايدن بإرسال أسلحة إلى إسرائيل.

 

وسعى المجلس لتوجيه لوم للرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل للضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة.

 

وتمت الموافقة على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل بأغلبية 224 صوتًا مقابل اعتراض 187 صوتًا، خلال تصويت جرى على أساس حزبي إلى حد كبير.

 

وانضم 16 ديمقراطيًا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم 3 جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.

 

ورغم أنه من غير المتوقع أن يصبح القانون نافذًا، فإن الموافقة عليه تعكس الانقسام العميق في عام الانتخابات الأمريكية بشأن السياسة تجاه إسرائيل.

 

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقضاء على مسلحي حماس الذين شنوا في السابع من أكتوبر.

 

وتقول السلطات الفلسطينية إن ما لا يقل عن 35272 مدنيا قتلوا خلال الحملة الإسرائيلية على غزة. وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع بالقطاع وأصبح الكثير من سكانه بلا مأوى.

 

واتهم الجمهوريون بايدن بالتخلي عن إسرائيل بعد أن واجه احتجاجات واسعة النطاق مناصرة للفلسطينيين.

 

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحفي مع قيادات حزبية يوم الأربعاء: "هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية، ومن الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر".

 

كما اتهم الديمقراطيون الجانب الآخر بممارسة ألاعيب سياسية، وقالوا إن الجمهوريين يشوهون موقف بايدن بشأن إسرائيل.

 

ولا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل، وهي من كبار مستقبلي المساعدات العسكرية الأمريكية منذ عقود، على أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات على الرغم من تأخير شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل و500 رطل ومراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إدارة بايدن.

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