مَن هو كاميرون إسماعيل المنضم إلى منتخب مصر للشباب؟

تواجد اللاعب كاميرون اسماعيل ضمن قائمة المنتخب المصري للشباب لمواليد 2005، استعدادًا لخوض معسكر شهر أكتوبر الجاري.

وكان وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لمواليد 2005، قد أعلن قائمة الفريق لخوض معسكر أكتوبر، المُقام حاليًا في الإسماعيلية، ويستمر حتى الجمعة المقبل.

أبرز 7 معلومات عن كاميرون إسماعيل

وبهذا الصدد، نرصد لكم أبرز معلومات عن اللاعب الشاب كاميرون إسماعيل، وذلك على النحو التالي:

1- ولد كاميرون إسماعيل في 22 نوفمبر 2006، ويحمل الجنسية المصرية؛ نظرًا لأن والدته مصرية.

2- وبجانب الجنسية المصرية، يحمل كاميرون إسماعيل الجنسية النيجيرية؛ نظرًا لأصول والده، والجنسية الإنجليزية؛ نظرًا لإقامته في إنجلترا.

3- انضم كاميرون إسماعيل إلى صفوف أرسنال في سن 15 عامًا، ولعب مع فريق تحت الـ16 عامًا.

4- تم تصعيده إلى فريق أرسنال تحت 18 عامًا بعد تألقه اللافت للنظر.

5- يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

6- يتميز بالسرعة والمهارة ودقة التمرير

7- يُعد نجمنا المصري محمد النني، المحترف ضمن صفوف أرسنال، هو الذي اكتشف كاميرون إسماعيل، صاحب الـ16 عامًا.

يأتي ذلك بعدما التقى كاميرون إسماعيل مع محمد النني خلال فترة معايشته لتدريبات فرق شباب أرسنال، في إطار تجهيزه للحصول على الرخصة التدريبية «UEFA A»، في ظل رغبته في الاتجاه إلى مجال التدريب عقب اعتزاله كرة القدم، وذلك خلال الفترة التي كان يُعاني منها نجمنا المصري من الإصابة في الركبة.