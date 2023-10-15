الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انضمام كامرون إسماعيل لاعب أرسنال لمعسكر منتخب الشباب

وائل رياض وكامرون
وائل رياض وكامرون إسماعيل

انضم كامرون اسماعيل لاعب فريق الشباب بأرسنال الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر للشباب المقام حاليا بالاسماعيلية ويستمر حتي الجمعة المقبل.

وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب علي استقبال اللاعب بفندق الاقامة، وعقد جلسة ترحيب به شهدت الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمعسكر وأهدافه، كما كان في استقبال اللاعب في مطار القاهرة شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة.

وانطلق المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب أمس السبت بالاسماعيلية، وحرص وائل رياض المدير الفني للمنتخب علي متابعة مباراة بتروجت وحرس الحدود بدوري الجمهورية لمواليد 2005، بينما شاهد علاء عبده المدرب العام للمنتخب  مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن خطة متابعة جميع العناصر في هذه المرحلة السنية لاختيار الأفضل.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن قائمة منتخب مصر للشباب، والتي جاءت على النحو التالي:

وجاءت قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، كالتالي:

في حراسة المرمى: حازم جمال- عبدالمنعم تامر- محمد المنشاوي- أحمد جابر.

الدفاع: كامرون إسماعيل- مهاب سامي- حسن أبوالمعاطي- معتز محمد- عبدالعزيز سعيد- أحمد مجدي- أحمد عابدين- محمد نبيه- حماده صلاح- محمد سمير- يوسف عبدالحفيظ- محمد إبراهيم.

الوسط: مروان محمود- عبدالرحمن كتكوت- محمد السيد- محمد عبدالناصر- أحمد خضري- يوسف عفيفي- يوسف أحمد حسن- عمر ياسر- أحمد خالد- عمر خضر- يحيى هشام- هادي عامر- كريم حامد- فتحي عموري- عمرو خالد.

الهجوم: حسن صابر- محمد زعلوك - كريم سعيد.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب وائل رياض مديرًا فنيًا، علاء عبده مدربًا عامًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.

 

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