الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف مصير بقاء عبد الواحد السيد في منصبه

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد

اقترب عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك من البقاء في منصبه خلال الفترة المقبلة حال رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وسط الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها.

ويواجه أوسوريو شبح الرحيل عن الزمالك بعد الانتخابات وقدوم مجلس إدارة جديد للزمالك.


ثقة القائمة

وأكد مصدر داخل الزمالك أن عبد الواحد السيد يحظى بثقة ودعم القائمة الموحدة للزمالك ويعتبر قريب للبقاء في منصبه وعدم الرحيل خلال الفترة المقبلة.

ويرى العديد من أعضاء القائمة الموحدة للزمالك أن عبد الواحد السيد قدم ما عليه في الفترة الماضية ونجح في حل الكثير من المشاكل والأزمات.


رحيل أوسوريو

وشهدت الفترة الماضية تذبذب نتائج فريق الكرة مع أوسوريو وتراجع المستوى بشكل كبير وهو ما جعل المدرب قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسافر أوسوريو في إجازة قصيرة لبلاده لمدة ٤٨ ساعة على أن يعود خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة.


راحة الزمالك


وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة.

ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجماعية يومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا الاثنين، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري في مياراة شهدت ندية وإثارة كبيرة وفوز الزمالك القاتل في اللحظات الأخيرة من المواجهة ليتنفس الفريق الصعداء في مسابقة الدوري خلال الفترة الحالية.

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