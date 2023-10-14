السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يعلن إجراءات حضور الجمعية العمومية للانتخابات

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني المدير التنفيذي، بيانًا رسميًا بشأن إجراءات حضور الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر إجراء انتخابات داخل نادي الزمالك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، لتشكيل مجلس إدارة جديد لقيادة النادي في المرحلة المقبلة.

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بيان اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك

جاء بيان اللجنة الثلاثية على النحو الآتي:

"تتشرف اللجنة الإدارية لإدارة شؤون نادي الزمالك للألعاب الرياضية لدعوة الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية، والمسددين للاشتراك السنوي عن العام المالي 2022-2023، والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد والمنصوص عليه بأحكام المادة "17" من قانون رقم "71" لسنة 2017، وذلك يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023".

وتبدأ عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية".

يتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وكل ورقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو شطب أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل أي علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة، ولصحة انعقاد الجمعية العمومية يستلزم حضور 10000 عضو على الأقل من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية العادية.

وفي تمام الساعة السابعة مساءً موعد انتهاء التسجيل بالجمعية العمومية العادية يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن اكتمال النصاب القانوني من عدمه.

وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال، وفي حال عدم اكتمال النصاب لا يتم البدء في فرز الأصوات، وفي حال اكتمال النصاب تبدأ مناقشة جدول الأعمال عقب الانتهاء من حصر عدد الحضور.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال تكلف اللجنة المؤقتة التي تتولى شؤون النادي باختصاصات الجمعية العمومية ما عدا بند الميزانية والحساب الختامي، فيرسل للجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات، ويتعين على العضو الاحتفاظ ببطاقة التسجيل لحضور مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني.

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