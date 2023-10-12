الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى فاروق جعفر باستبعاد حسين لبيب من انتخابات الزمالك لـ15 أكتوبر

حسين أحمد لبيب
حسين أحمد لبيب

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من فاروق فؤاد جعفر محمد، عضو عامل بـ نادى الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين أحمد لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات، لجلسة 15 أكتوبر المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 78/2087 وزير الشباب والرياضة وآخرين.

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غدًا.. نظر 3 دعاوى باستبعاد لبيب وجعفر من انتخابات نادي الزمالك

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رفض دعوى إلزام مرشحى انتخابات الزمالك بإجراء تحليل المخدرات

ويتولى إدارة نادي الزمالك حاليًا لجنة مكلفة مكونة من الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي للنادي، ومعه أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًا، وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، بناء على تكليف من الجهة الإدارية.

وانتهت مهلة الترشح على انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس منتخب يتولى مهمة إدارة النادي، خلال 4 سنوات مقبلة.

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