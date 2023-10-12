تأجيل دعوى فاروق جعفر باستبعاد حسين لبيب من انتخابات الزمالك لـ15 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من فاروق فؤاد جعفر محمد، عضو عامل بـ نادى الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين أحمد لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات، لجلسة 15 أكتوبر المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 78/2087 وزير الشباب والرياضة وآخرين.

ويتولى إدارة نادي الزمالك حاليًا لجنة مكلفة مكونة من الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي للنادي، ومعه أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًا، وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، بناء على تكليف من الجهة الإدارية.

وانتهت مهلة الترشح على انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس منتخب يتولى مهمة إدارة النادي، خلال 4 سنوات مقبلة.