الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الزمالك بإجراء تحليل المخدرات

تحليل المخدرات
تحليل المخدرات

قضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، الأحد، برفض الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بإلزام راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجلس الطبي المتخصص للتحقق من خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية وأنه لا يتعاطي المخدرات أو المسكرات، وذلك كشرط للترشح.

خلو المرشحين من الأمراض

وطالبت الدعوى بالتحقق من خلو المرشحين من الأمراض وجاء في الدعوى: «وذلك للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أي منهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات وذلك كشرط للترشح» واختصمت الدعوي التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.

مضمون الدعوي

وتضمنت الدعوى: «أن أعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية ورؤساؤها هم في واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعي أن تكون قدوة للشباب والنشء فضلا عن مسئوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبني المواهب الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة والتي من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع وترسيخ مبادئه، ومن أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون».

القضاء الادارى مجلس الدولة عمر هريدى المحامي نادي الزمالك الأمراض البدنية المجلس الطبي المتخصص خلو المرشحين من الأمراض

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