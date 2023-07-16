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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مجلس الدولة: المحكمة غير مُلزمة بتوضيح المستندات المقدمة إليها

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه لا إلزام على المحكمة التأديبية بأن تشير فى أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها، فحسبها لصحة حكمها أن تشير فقط إلى ما تستند إليه فيما ينتهى إليه قضاؤها، إذ إن للمحكمة كامل الحرية فى تقدير ما تأخذ به مما يُقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها، بما لا يسوغ معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم بمقالة إخلاله بحق الدفاع بإهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود فى التحقيقات، ما دام الحكم قد أبرز إجمالا الحجج التى كونت قضاءه، طارحًا بذلك ضمنًا الأسانيد التى قام عليها دفاع الطاعن.

فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم باتباع طرق معينة، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها، ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شك، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه.

جاء ذلك في حكم فضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، وحمل الطعن رقم 61706 لسنة 66.

المحكمة التأديبية حكم المحكمة الإدارية العليا حق الدفاع المستندات

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