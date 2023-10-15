الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ريال مدريد سيحاول ضم كيليان مبابى فى صفقة مجانية

مبابي
مبابي

كشف تقرير صحفي اليوم الأحد، أن ريال مدريد الإسباني سيحاول من جديد ضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وتفاقمت أزمة مبابي مع إدارة ناديه خلال الفترة التي تلت نهاية الموسم الماضي، ووصلت إلى حد عرضه للبيع من قبل إدارة النادي، بعدما أبلغهم بعدم رغبته في تفعيل شرط التمديد، الذي كان منصوصًا عليه في أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني، وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل قبل مطلع الموسم، ولكن الأزمة انتهت في الأيام الأولى من بداية الموسم وعاد للمشاركة مع الفريق.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن الريال سيستغل حتى الآن عدم تجديد عقد مبابي مع باريس وسيحاول ضمه مجانًا والحصول على توقعيه خلال فترة السماح بعقده خلال يناير المقبل للتفاوض مع أي نادي.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان لم يستسلم بعد في قصة تجديد عقد مبابي وسيحاول بجهد تجديد العقد في أقرب وقت.

كيليان مبابى يحقق إنجازًا تاريخيًا

وكان منتخب فرنسا قد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الهولندي بنتيجة 2- 1، في المباراة التي جمعتهما  الجمعة، على ملعب "أمستردام أرينا" معقل الفريق الهولندي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024". 

وسجل كيليان مبابي هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 7 و53 من زمن اللقاء، قبل أن يُقلّص اللاعب كويليندشي هارتمان الفارق، ويسجل هدف هولندا الوحيد في الدقيقة 83 من عُمر المباراة.

وبعد هدفي مبابي، فإنه نجح في كتابة اسمه في تاريخ فرنسا، بعدما تفوق على إنجاز ميشيل بلاتيني في عدد الأهداف مع منتخب فرنسا.

ونجح مبابي في الوصول إلى الهدف رقم 42 مع منتخب فرنسا، ليُصبح رابع أفضل هدّاف في تاريخ المنتخب وهو في سن الـ24 من عمره.

وتفوق مبابي على ميشيل بلاتيني، أسطورة فرنسا، الذي تراجع إلى المركز الخامس في قائمة هدّافي المنتخب، برصيد 41 هدفًا.

وشارك مبابي في 72 مباراة مع منتخب فرنسا سجل خلالها 42 هدفًا، خلف كل من: أوليفييه جيرو (54 هدفًا)، أنطوان جريزمان (44 هدفًا)، وكلاهما لا يزال يلعب في المنتخب، والمُعتزل تيري هنري (51 هدفًا)، ومتفوقًا على ميشيل بلاتيني (41 هدفًا).

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