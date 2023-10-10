مهاجم ريال مدريد: غرفة الملابس كانت تشعر بأن مبابى سينضم للفريق

قال خوسيلو مهاجم ريال مدريد الإسباني، إن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كان قريب من الانضمام للملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

وحاول الميرنجي ضم مبابي للصيف الثالث على التوالي، لكن النهاية كانت كمثلها ولم ينضم اللاعب في النهاية.

وتحدث خوسيلو في هذا الصدد لشبكة "ريليفو" الإسبانية: "كانت هناك لحظات بدأ فيها وكأنه قريب جدًا، ثم كانت هناك أيام بدأ فيها أنه لن يأتي، في غرفة تبديل الملابس نتحدث دائمًا عن كل شيء. أنت لا تعرف أبدًا الحقيقة، ولكن كانت هناك لحظات بدأ فيها أنه سيأتي".

وتفاقمت أزمة مبابي مع إدارة ناديه خلال الفترة التي تلت نهاية الموسم الماضي، ووصلت إلى حد عرضه للبيع من قبل إدارة النادي، بعدما أبلغهم بعدم رغبته في تفعيل شرط التمديد، الذي كان منصوصًا عليه في أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني، وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل قبل مطلع الموسم، ولكن الأزمة انتهت في الأيام الأولى من بداية الموسم وعاد للمشاركة مع الفريق.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2024 أي أنه سيدخل الفترة التي يسمح له خلالها بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة النادي بحلول 1 يناير المقبل.