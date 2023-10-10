رومانو: مرض فلورنتينو بيريز يؤجل الإعلان عن تمديد عقد فينسيوس

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تعديل موعد الإعلان عن تمديد عقد البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب الفريق.

وسبق أن أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد استقرت على تمديد عقد فينسيوس جونيور مع الفريق، خاصة أن عقده سينتهي بحلول 30 يونيو 2024، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل الخاصة بتمديد العقد.

صحيفة آس الإسبانية: فينسيوس جونيور وقع بالفعل على عقده الجديد مع ريال مدريد

وذكرت صحيفة آس الإسبانية في تقرير سابق لها أن فينسيوس جونيور وقع بالفعل على عقده الجديد مع ريال مدريد، مشيرة إلى أن عقده الجديد مع النادي سيمتد حتى يونيو 2027.

وكتب فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات أن إدارة نادي ريال مدريد قررت تأجيل موعد الإعلان عن تمديد عقد فينسيوس بسبب مرض فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بفيروس كورونا.

وأفاد "رومانو" أن إدارة ريال مدريد قررت أن يتم الحفل الرسمي الخاص بالإعلان عن تمديد عقد فينسيوس بمجرد أن تثبت سلبية عينة بيريز، إذ كان من المقرر أن يقام الحفل الأسبوع الماضي ولكن تم تأجيله للأسابيع المقبلة.

رفع الشرط الجزائي في عقد فينسيوس جونيور مع ريال مدريد إلى مليار يورو



ومن المقرر أن يتم رفع الشرط الجزائي في عقد فينسيوس جونيور مع ريال مدريد إلى مليار يورو.

ويلعب فينسيوس جونيور ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من نادي فلامينجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

ولعب فينسيوس جونيور 279 مباراة بقميص ريال مدريد وفريق فلامينجو البرازيلي، وسجل 73 هدفًا وصنع 69 لزملائه، ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب فينسيوس 225 مباراة مع الفريق وسجل 59 هدفًا وصنع 64.

ومثل فينسيوس جونيور المنتخب البرازيلي في مختلف المراحل العمرية، ولعب أولى مبارياته بقميص المنتخب الأول في 11 سبتمبر 2019 في ودية ضد بيرو، ومنذ ذلك الحين لعب 23 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلها.