رومانو: "تشالوباه" يقترب من الرحيل عن تشيلسي في يناير

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الإنجليزي تريفوه تشالوباه، مدافع تشيلسي الإنجليزي، رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل التقارير الصحفية التي تُشير إلى احتمالية رحيله.

تريفوه تشالوباه يقترب من الرحيل عن تشيلسي في يناير

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن تريفوه تشالوباه يقترب من الرحيل عن تشيلسي في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير المقبل.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- "تويتر سابقًا"-، أن تشالوباه يبحث عن نادٍ آخر في الوقت الحالي، أملًا في الحصول على فرصة المشاركة بشكل منتظم وعدد دقائق أكثر في أرض الملعب.

وأوضح الصحفي "رومانو"، أن تريفوه تشالوباه يرغب في التواجد بقوة في أرض الملعب بحلول عام 2024 مثل بقية اللاعبين، في محاولة للوصول لأفضل مستوى قبل انطلاق نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المُقرر إقامتها في الصيف المقبل.

وكان تريفوه تشالوباه قريبًا من الانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، في الميركاتو الصيفي المنصرم، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية ونارية أمام أرسنال، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة.