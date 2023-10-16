أسباب تفضيل كولر لكهربا عن موديست لقيادة هجوم الأهلى أمام سيمبا التنزانى؟

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، بصفة مبدئية، على محمود عبدالمنعم كهربا لقيادة هجوم الفريق فى مباراة سيمبا التنزانى المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى افتتاح بطولة الدورى الإفريقى لكرة القدم، وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر في القاهرة.

يأتى استقرار كولر على كهربا نظرا لخبرته الكبيرة فى المباريات الإفريقية ورغبة المدير الفنى فى حسم المباراة بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب بالقاهرة، خاصة بعد استبعاد الفرنسي أنتوني موديست من حساباته لقلة خبرته الإفريقية.

ويغيب محمود كهربا عن المشاركة فى مباريات الفريق المحلية لإيقافه لمدة 6 مباريات من قبل لجنة الانضباط .

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى خضعوا لقياسات وزن قبل انطلاق تدريبات الفريق عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام .

كولر يطمئن علي التزام اللاعبين بالبرنامج خلال فترة الراحة

يسعى مارسيل كولر المدير الفنى إلى الاطمئنان على مدى التزام لاعبي الفريق بتنفيذ البرنامج الموضوع لهم خلال فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب لقاء الإسماعيلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويغيب 11 لاعباً عن التدريبات بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية، حيث يتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائي حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأوليمبى.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حصلوا على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

كان الفريق قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.