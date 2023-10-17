الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسين لبيب: مسئولو الزمالك دفعوا إمام عاشور للرحيل

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك، عن كواليس في رحيل إمام عاشور عن صفوف نادي الزمالك.

وقال لبيب عبر قناة الشمس: "عودة إمام عاشور للزمالك من عدمه أمر يعود للمدير الفني، إمام تعرض للظلم ولم يكن يريد الاحتراف في الدنمارك ولكن المسئولين في النادي هم من دفعوه للرحيل". 

موقف إمام عاشور من لقاء سيمبا

يذكر أن تسلم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تقريرًا طبيًا، يؤكد جاهزية  إمام عاشور لاعب الفريق، للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة في كاحل وقصبة القدم. 

ويعقد مارسيل كولر اجتماعا مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم؛ من أجل الوقوف على حالة بعض اللاعبين بعد الانتظام في التدريبات وتفادي العقوبات المالية، بعد خضوعهم لقياسات الوزن بفرمان المدير الفني، ولم يتعرض أي لاعب للغرامة المالية والالتزام بالتعليمات خلال فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها لمدة 6 أيام.

إمام عاشور حسين لبيب حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك الزمالك أزمة أمام عاشور

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