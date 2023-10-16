مارسيل كولر يطالب بتجديد عقد نجم الأهلى الشاب بعد تألقه

طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، خلال تقريره الفني إلي لجنة التخطيط وشركة الكرة برئاسة عدلي القيعي، بضرورة تمديد وتعديل تعاقد معتز محمد مدافع الفريق الشاب.

وكشف مصدر مسئول عن أن اللجنة وافقت على طلب المدير الفني، واستقرت على تعديل عقده لمدة خمسة مواسم، على أن توقع العقود خلال أيام بعد الانتهاء من أولى مواجهات الفريق في الدوري الإفريقي.

وأضاف المصدر أن كولر أشاد خلال تقريره بمستوي اللاعب الذي ظهر عليه في تدريبات الفريق وقدرته على اللعب دون أي مخاوف وسيكون امتدادا لزميله محمد عبدالمنعم خلال الفترة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط ترغب في الحفاظ على العناصر الواعدة من الشباب لضمان استمرارهم وإمكانية الاستفادة منهم مستقبلا، سواء البقاء مع الفريق الأول أو خوض تجربة الاحتراف الخارجي من خلال النادي.

تطعيم لاعبي الأهلي ضد الملاريا قبل رحلة تنزانيا

في المقابل يواصل الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته، اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل بدار السلام بتنزانيا.

حصل لاعبو الأهلي على تطعيمات خاصة بالملاريا استعدادا لرحلة تنزانيا المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 6 أيام، وذلك عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، في ظل فترة التوقف الدولي المقبلة، قبل أن يعود بعدها الفريق للاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وفاز الفريق الأول بنادي الأهلي على الإسماعيلي بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.