الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

معاشات
معاشات

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها يومياً من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات شهر يونيو 2024 بداية من يوم السبت الموافق الأول من يونيو 2024 لجميع المستفيدين من خدمة المعاش وذلك حسب ما أعلنته الوزارة مؤخرا على موقعها الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رابط إلكتروني للاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024  للمستفيدين من خدمة المعاشات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنا.

2- الضغط على أيقونة صاحب معاش.

3- الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

4- الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5- كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم صاحب المعاش في الخانة المخصصة له بالموقع.

6- الضغط على أيقونة استعلام.

7- تظهر البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024

وهناك العديد من الأماكن التي يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو 2024 من خلالها، وجاءت تلك الأماكن كالتالي:

من خلال ماكينات الصراف الآلي.

من خلال جميع فروع البنوك المختلفة.

من خلال البريد المصري.

موعد صرف مرتبات يونيو 2024 

أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني عن تبكير صرف المرتبات لشهر يونيو 2024 على أن تكون قبل عيد الأضحى، وذلك للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بالتزامن مع إغلاق السنة المالية 2023-2024 واحتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

يبدأ الصرف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 إلى 13 يونيو 2024، لصرف رواتب العاملين بالدولة.

جدول صرف مرتبات يونيو 2024

يتم صرف مرتبات يونيو 2024 على مدار 5 أيام متتالية تبدأ من 9 وتستمر حتى يوم 13 الموافق الشهر الجاري.

اليوم الأول لصرف مرتبات يونيو 2024

الموافق 9 يونيو 2024

اليوم الثاني لصرف مرتبات يونيو 2024

الموافق 10 يونيو 2024

اليوم الثالث لصرف مرتبات يونيو 2024

الموافق 11 يونيو 2024

اليوم الرابع لصرف مرتبات يونيو 2024

الموافق 12 يونيو 2024

اليوم الخامس لصرف مرتبات يونيو 2024

الموافق 13 يونيو 2024

اقرأ أيضاً 

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.. هل يوجد زيادة جديدة؟

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 وزارة التضامن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 رابط الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024 موعد صرف مرتبات يونيو 2024 جدول صرف مرتبات يونيو 2024

مواد متعلقة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الأهلى يقلب الطاولة على الزمالك ويتقدم فى سلسلة نهائى دورى اليد

الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» تهوى بالدولار وترفع التصنيف الائتمانى

المرور ترفع أثار حادث تصادم 4 سيارات زفة عروسين المنصورة

بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم محمد النني مع أرسنال منذ يناير 2016؟

شيخ الأزهر يطمئن على الطالبة هاجر بعد تعرضها لحادث قطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟