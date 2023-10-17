هل يشارك إمام عاشور مع الأهلى أمام سيمبا التنزانى فى دورى السوبر الإفريقى؟

تسلم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، تقريرًا طبيًا، يؤكد جاهزية إمام عاشور لاعب الفريق، للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة في كاحل وقصبة القدم.

ويعقد مارسيل كولر اجتماعا مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم؛ من أجل الوقوف على حالة بعض اللاعبين بعد الانتظام في التدريبات وتفادي العقوبات المالية، بعد خضوعهم لقياسات الوزن بفرمان المدير الفني، ولم يتعرض أي لاعب للغرامة المالية والالتزام بالتعليمات خلال فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها لمدة 6 أيام.

وكشف مصدر عن أن كولر رفض خوض مباراة ودية خلال الساعات الأخيرة قبل السفر إلي تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا حبث يعاني كولر نقص الصفوف قبل السفر لوجود 7 لاعبين في المنتخب الوطني بمعسكر الإمارات هم محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا بجانب حمزة علاء الموجود مع المنتخب الأوليمبى وعلي معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالي بخلاف المصابين إمام عاشور وكريم نيدفيد وصلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد.

ولم يتوقف نقص الصفوف عند هذا الحد، بل امتدت إلى أن كولر لن يكون قادرا علي الاستعانة بلاعبي قطاع الناشئين في التدريبات قبل السفربسبب انضمام القوام الرئيسي لفريق 2005 لمنتخب الشباب في معسكره الأول بعد تشكيله بقيادة وائل رياض، كما أن فريق مواليد 2003 يخوض مبارياته ببطولة الجمهورية.

خالد بيبو يطمئن على معلول‏

قال خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، إنه على تواصل مع علي معلول ظهير أيسر الفريق، الذي يتواجد برفقة منتخب ‏تونس لخوض مباريات الأجندة الدولية الودية.‏

وأوضح أنه حرص على التواصل مع اللاعب ومتابعة كل الأمور الخاصة بلحاقه ببعثة الفريق في تنزانيا خلال ‏الساعات القادمة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏