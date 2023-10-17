الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب إنجلترا يتأهل لـ يورو 2024 بفوزه على إيطاليا

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

تأهل منتخب إنجلترا إلى كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2024”، بفوزه على ضيفه الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في الجولة الثامنة من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للنهائيات.

 

افتتح جيانلوكا سكاماكا التسجيل لـ إيطاليا بهدف أول في الدقيقة 15 من متابعة لتمريرة جيوفاني دي لورينزو.

وعادل هاري كين النتيجة لـ إنجلترا في الدقيقة 32، من ركلة جزاء تحصل عليها زميله جود بيلينجهام.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني للإنجليز في الدقيقة 57 من هجمة مرتدة رائعة.

وعاد كين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 77، بعدما تجاوز دفاعات إيطاليا وانفرد بـ دوناروما، ليُسكن الكرة في مرماه، ليعبر رفقة “الأسود الثلاثة” إلى اليورو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا لـ 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد إيطاليا عند 10 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا في تصفيات يورو 2024

أما عن تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا في تصفيات يورو 2024، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير -كيران تريبير

خط الوسط: ديكلان رايس - كالفن فيليبس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فيل فودين - ماركوس راشفورد - هاري كين

تشكيل إيطاليا أمام إنجلترا في تصفيات يورو 2024

ومن جهته، كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ إيطاليا، عن تشكيل بلاده لمواجهة الإنجليزي.

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - سكالفيني - أتشيربي - أودوجي

خط الوسط: كريستانتي - نيكولو باريلا - فراتيسي

خط الهجوم: بيراردي - ستيفان الشعراوي - جيانلوكا سكاماكا

منتخب إنجلترا انجلترا يورو 2024 كأس الأمم الأوروبية هاري كين

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