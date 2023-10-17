فان دايك يُقرب هولندا من يورو 2024 بفوز هام على اليونان

أحيا منتخب هولندا آماله في التأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا بألمانيا "يورو 2024، بفوزه الصعب والهام على مضيفه اليوناني بهدف دون مقابل، اليوم الإثنين، في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات.

وعلى ملعب أوباب أرينا، خطف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي هدف الفوز القاتل للطواحين الهولندية من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.

يُذكر أن فاوت فيجورست قد أضاع ركلة جزاء لمنتخب هولندا في الشوط الأول من المباراة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب أيرلندا على مضيفه منتخب جبل طارق برباعية نظيفة.

وعلى استاد فيكتوريا، جاءت رباعية أيرلندا في شباك جبل طارق عن طريق إيفان فيرجسون في الدقيقة الثامنة، وميكي جونستون في الدقيقة 28، ومات دوهيرتي في الدقيقة 60، وكالوم روبينسون في الدقيقة 80.

وتأهل منتخب فرنسا بالفعل إلى البطولة القارية بتصدره المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية، وتقتسم اليونان وهولندا المركز الثاني برصيد 12 نقطة ليشتعل الصراع بينهم على بطاقة التأهل الثانية مع تبقي مباراة زائدة لصالح الطواحين، فيما يأتي منتخب أيرلندا في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، وأخيرُا يحل منتخب جبل طارق في المركز الأخير بدون رصيد.