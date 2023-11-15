الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يراقب ويليامز جناح بلباو لضمه في يناير

ويليامز
ويليامز

دخل نادي ريال مدريد الإسباني ضمن الأندية المهتمة، بضم الإسباني من أصول غانية نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية،  في تقرير، إلى أن يال مدريد دخل السباق من أجل نيكو ويليامز لينضم إلى برشلونة وبعض أندية البريميرليج المهتمين بضم اللاعب.

ولفت التقرير، إلى أن ريال مدريد مستعد لدفع 50 مليون  يورو من أجله رغم إنه سيكون مجانيًا في يونيو، إن خرج فريال مدريد أقرب لضمه من برشلونة.

صاحب الـ 21 عامًا يلعب لصفوف بلباو منذ 2020 وشارك في 90 لقاء وسجل 12 هدفًا.

ويعد ويليامز من العناصر الشابة الواعد في الليجا منذ عامين، ثم أصبح عنصر دائم في المنتخب الإسباني.

 ريال مدريد لم يتخل عن مبابي

 

ولفتت تقارير صحفية، الإثنين، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني ما زال مهتمًا بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر ريال مدريد بيانًا نفى خلاله التفاوض مع مبابي، كما أكدت تقارير صحفية أن النادي الإسباني صرف النظر عن التعاقد مع قائد منتخب فرنسا.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي ناد مجانًا، بدءًا من شهر يناير المقبل.

وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن ريال مدريد لم يتخل عن التعاقد مع مبابي، لكن النادي صار على أهبة الاستعداد فيما يتعلق بذلك الملف، منذ فشل التعاقد معه في صيف 2022، حيث ينتظرون أن يتخذ النجم الفرنسي الخطوة الأولى.

وأوضح أن اللاعب ما زال مرغوبًا من قبل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وهو الشخص الذي أراد ضم مبابي منذ عام 2017، عندما غادر موناكو صوب باريس سان جيرمان.

ريال مدريد ويليامز نيكو ويليامز بلباو أتلتيك بلباو

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