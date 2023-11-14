الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جود بيلينجهام يُغادر معسكر إنجلترا بسبب الإصابة

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم خروج جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، من معسكر المنتخب للإصابة.

وتعرض بيلينجهام للإصابة بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع ريال مدريد في مباراة رايو فاليكانو بالجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".


وأكد الاتحاد الانجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي أن بيلينجهام خرج من معسكر انجلترا لمباراتي مالطا وشمال مقدونيا بتصفيات أمم أوروبا 2024 مع ليفي كولويل، لاعب تشيلسي، بداعي الإصابة.


وأكد البيان أن الثنائي وصلا بالأمس لملعب سانت جيمس بارك من أجل الخضوع للتقييم، وسيعودا لفريقيهما لمواصلة عملية التعافي.


وفي سياق آخر، أكد البيان أن ماركوس راشفورد وكالفين فيليبس سينضمان لمعسكر المنتخب الانجليزي في وقت لاحق لظروف شخصية، وفقًا لما أكده البيان.

ويلعب منتخب انجلترا ضد  منتخب مالطا الجمعة 17 نوفمبر الجاري في الجولة التاسعة من التصفيات في العاشرة إلا ربع مساءً، ثم يواجه منتخب شمال مقدونيا يوم 20 من الشهر نفسه وفي نفس التوقيت بالجولة الأخيرة.

وضمن المنتخب الانجليزي التأهل لبطولة أمم أوروبا 2024 بعد تصدره المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل في 6 مباريات لعبها حتى الآن، ويأتي خلفه منتخب أوكرانيا برصيد 13 نقطة ثم منتخب إيطاليا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وشمال مقدونيا رابعًا بـ7 نقاط ثم منتخب مالطا في قاع المجموعة بدون نقاط.

ويتنافس المنتخبان الإيطالي والأوكراني على المقعد الثاني المؤهل لنهائيات أمم أوروبا رفقة المنتخب الانجليزي.

ويلعب جود بيلينجهام ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري بعدما رحل عن فريق بروسيا دورتموند الألماني، وشارك في 14 مباراة مع الفريق بكل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 13 هدفًا وصنع 3 لزملائه.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جود بيلينجهام ريال مدريد الدوري الاسباني أمم أوروبا 2024

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