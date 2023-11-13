الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة إنجلترا.. تواجد بيلينجهام رغم الإصابة وظهور أول لبالمر

بيلينجهام
بيلينجهام

استدعي إزري كونسا وكول بالمر وريكو لويس للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، وذلك قبل آخر مباراتين للفريق في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية  المقررة في ألمانيا.

واستدعى المدير الفني جاريث ساوثجيت الثلاثي إلى قائمة المنتخب لمباراتي مالطا ومقدونيا الشمالية بعد انسحاب جيمس ماديسون ولويس دانك وكالوم ويلسون بسبب الإصابات.

وتدرج اللاعبون الثلاثة في منتخبات الفئات العمرية، وقد شارك لويس صاحب الـ18 عامًا لاعب مانشستر سيتي في 4 مباريات ضمن منتخب تحت 21 عاما.

كذلك اعتلى كونسا مدافع أستون فيلا، منصة التتويج ببطولة تولون 2018 بعد عام واحد من اعتلاء منصة التتويج بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

أما بالمرمهاجم تشيلسي، الذي سجل هدف التعادل مع مانشستر سيتي 4 - 4 من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي أمس الأحد، فكان ضمن الفريق المتوج في صيف هذا العام بلقب بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما.

ومن المقرر أن يتوجه أغلب لاعبي المنتخب الإنجليزي إلى مركز "سان جورج بارك الوطني" لكرة القدم اليوم الاثنين، على أن تجرى المزيد من التقييمات قبل المباراة المقررة أمام مالطا على ملعب ويمبلي يوم الجمعة المقبل.

وبعدها يتوجه المنتخب الإنجليزي إلى مقدونيا الشمالية لخوض آخر مبارياته في تصفيات يورو 2024 يوم الاثنين المقبل، علما بأن الفريق الإنجليزي تأهل بالفعل إلى النهائيات.

بالمر المنتخب الانجليزي ويلسون لويس مقدونيا الشمالية

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