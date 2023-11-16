ديشامب يستبعد كامافينجا من منتخب فرنسا للإصابة.. ويحدد البديل

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الخميس، استبعاد إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

وكان إدواردو كامافينجا قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في تدريبات منتخب فرنسا، أمس الأربعاء، ليخضع للفحوصات الطبية الشاملة تحت إشراف الطبيب "فرانك لوجال".

منتخب فرنسا يعلن استبعاد إدواردو كامافينجا من المعسكر

وأصدر المنتخب الفرنسي بيانًا رسميًا، أكد خلاله، استبعاد لاعبه إدواردو كامافينجا من المعسكر الحالي للفريق؛ بسبب الإصابة.

وأوضح منتخب فرنسا في بيانه، أن الفحوصات الطبية الشاملة التي خضع لها إدواردو كامافينجا، أظهرت أنه يُعاني من إصابة عبارة عن التواء في الركبة اليمنى.

وبناءً عليه، قام ديشامب باستبعاد كامافينجا نهائيًا عن قائمة منتخب فرنسا، ومنحه الإذن في السفر والعودة إلى إسبانيا، من أجل الالتحاق بناديه ريال مدريد، اليوم الخميس.

وقرر ديشامب استدعاء خفرع تورام كبديل، على أن ينضم إلى زملائه، غدًا الجمعة، قبل مواجهة جبل طارق في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والمقرر لها يوم السبت المقبل.

موعد مباراة منتخب فرنسا المقبلة في تصفيات يورو 2024

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق، يوم السبت المقبل، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ثم يلتقي منتخب فرنسا بنظيره اليوناني، في العاصمة "أثينا"، يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الثانية المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 برصيد 18 نقطة، وخلفه منتخب هولندا برصيد 12 نقطة ومنتخب اليونان في المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف فيما يحتل منتخب أيرلندا المركز الرابع برصيد 6 نقاط وفي المركز الأخير يأتي منتخب جبل طارق بدون نقاط.