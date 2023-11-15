بعد كرة مشتركة مع ديمبيلي.. كامافينجا يغادر مران منتخب فرنسا مصابًا

خرج إدواردو كامافينجا، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني من مران منتخب فرنسا اليوم للإصابة.

ويشارك كامافينجا ضمن معسكر المنتخب الفرنسي لفترة التوقف الدولي الجارية والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ويلتقي منتخب فرنسا نظيره جبل طارق، يوم السبت المقبل 18 نوفمبر بالجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا، يورو 2024.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، عبر حسابها على منصة التدوينات القصيرة "X" فيديو من معسكر المنتخب الفرنسي أثناء جلوس كامافينجا أرضًا وفحصه من قبل طبيب المنتخب بعد إصابته في كرة مشتركة مع زميله عثمان ديمبيلي، ورجحت أن الإصابة في الركبة.

وغادر كامافينجا المران متأثرًا بإصابته دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الثانية المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 برصيد 18 نقطة، وخلفه منتخب هولندا برصيد 12 نقطة ومنتخب اليونان في المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف فيما يحتل منتخب أيرلندا المركز الرابع برصيد 6 نقاط وفي المركز الأخير يأتي منتخب جبل طارق بدون نقاط.

كانت أولى مباريات كامافينجا مع المنتخب الفرنسي الأول في 8 سبتمبر 2020 بمواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بفوز فرنسا بأربعة أهداف لهدفين، ومنذ ذلك الحين شارك في 13 مباراة وسجل هدفًا وصنع الآخر لزملائه.

كامافينجا بدأ مسيرته في صفوف ناشئي نادي رين، وانتقل لفريق الرديف في صيف عام 2018، ثم صعد للفريق الأول في يناير 2019 قبل الانضمام لريال مدريد بعد عامين ونصف من ذلك التاريخ.

وشارك كامافينجا في 13 مباراة مع المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا، وسجل هدفين وصنع مثلهما، كما شارك مع المنتخب الأول في 8 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.



ولعب كامافينجا 217 مباراة خلال مسيرته الاحترافية مع فريق ستاد رين وريال مدريد، وسجل 8 أهداف وصنع 10 لزملائه في الفريق.