الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصفيات أمم أوروبا: قائمة منتخب فرنسا لمباراتى جبل طارق واليونان

ديشامب
ديشامب

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لـ منتخب فرنسا عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف الدولي يوم الإثنين 13 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 21 نوفمبر.

وشهدت القائمة الاستدعاء الأول لوارين زايري إيمري، صاحب الـ17 عامًا، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان.

قائمة منتخب فرنسا لتوقف شهر نوفمبر الدولي

جاءت القائمة على النحو الآتي:

حراس المرمى: ألفونس أريولا، مايك مايجنان، برايس سامبا.

خط الدفاع: "جوناثان كلاوس، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جوليس كوندي، ويليام صاليبا، دوايت أوباميكانو، جان كلير توديبو".

وسط الملعب: "إدواردو كامافينجا، يوسف فوفوانا، بوبكر كامارا، أدريان رابيو، لوارين زايري إيمري".

الهجوم: "كنجسلي كومان، عثمان ديمبيلي، أولفييه جيرو، أنطوان جريزمان، راندال كولو مواني، كيليان مبابي، ماركوس تورام".

ويخوض منتخب فرنسا مباراتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، أمام منتخب جبل طارق يوم السبت 18 نوفمبر في العاشرة إلا ربع مساءً، وأمام اليونان يوم الثلاثاء 21 نوفمبر في نفس التوقيت بالجولتين التاسعة والعاشرة.

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 18 نقطة وبفارق 6 نقاط عن منتخب هولندا أقرب ملاحقيه.

ويأتي في المركز الثالث بالمجموعة منتخب اليونان برصيد 12 نقطة، ثم منتخب أيرلندا في المركز الرابع بـ6 نقاط، وأخيرًا منتخب جبل طارق بدون نقاط.

ويحتاج المنتخب الفرنسي لنقطة فقط من المباراتين، من أجل حسم تأهله في صدارة المجموعة.

واحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، بعد الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية للبطولة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.

منتخب فرنسا ديشامب فترة التوقف الدولي تصفيات امم اوروبا بطولة يورو 2024

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