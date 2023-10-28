السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف مبابي من المشاركة مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024

كيليان مبابي
كيليان مبابي

يأمل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، للمشاركة رفقة منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "أولمبياد باريس 2024".

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد باريس خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024.

موقف كيليان مبابي من المشاركة مع منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مبابي يرغب في المشاركة مع منتخب فرنسا الأولمبي، تحت قيادة المدرب تييري هنري، في أولمبياد باريس 2024، أملًا بالفوز باللقب على أرضه. 

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يرغب أيضًا في مشاركة مبابي، على أن يحمل علم وفد بلاده في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه رغم الرغبة المتبادلة بين مبابي والاتحاد الفرنسي، فإن القرار النهائي سيكون في يد إدارة ناديه التي يلعب بقميصها، سواء باريس سان جيرمان في حال تجديد عقده، أو أي نادٍ آخر سينتقل إليه.

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وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا تعترف بمباريات الأولمبياد ضمن الأجندة الدولية، وبالتالي فإن الأندية ليست مُلزمة بترك لاعبيها للعب مع منتخب بلادهم.

وحسب لوائح اللجنة الأولمبية، فإنه يتم السماح لاستدعاء 3 لاعبين فوق السن القانوني في كرة القدم.

وحسب التقارير الصحفية، فإن الثلاثي كيليان مبابي، أنطوان جريزمان والحارس هوجو لوريس (رغم اعتزاله مع المنتخب الأول) أبدوا رغبتهم في المشاركة مع منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

من جهته؛ لم يحسم تييري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، موقفه النهائي بشأن اللاعبين فوق السن الذي سيتم الاعتماد عليهم.

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