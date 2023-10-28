السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس وفيران توريس يقودان الهجوم أمام ريال مدريد

فيليكس
فيليكس

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال مدريد مساء اليوم في كلاسيكو الأرض.

ويقود هجوم البارسا في لقاء اليوم فيران توريس ويجاوره جواو فيليكس، بينما يبدأ أراوخو في الدفاع.

تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس وفيران توريس يقودان الهجوم أمام ريال مدريد

 

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز - بالدي، كريستنسن

خط وسط الملعب: جافي – فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم:  فيران توريس - جواو فيليكس.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره وغريمه التقليدي ريال مدريد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولومبي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، اليوم السبت، في الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني قبل قمة الكلاسيكو

يتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المركز الثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

بينما يتواجد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.

وسيدير اللقاء الحكم خيسوس خيل مانزانو، وسيعاونه جييرمو كوادرا فرنانديز في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، سيقود مباراته الثالثة بين الناديين، علمًا أنه من أبرز الحكام في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة.

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