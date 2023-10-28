تشكيل ريال مدريد.. كامافينجا احتياطي وبيلينجهام أساسيًا أمام برشلونة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برشلونة مساء اليوم السبت في قمة الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي دفع بكامل قوته في تشكيل الريال حيث يقود الهجوم جود بيلينجهام ويجاوره الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور وروديجو.

بينما جلس على مقاعد البدلاء ناتشو والفرنسي كامافينجا بجانب خوسيلو.

تشكيل ريال مدريد

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر – دافيد ألابا - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - توني كروس - جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور.

يتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المركز الثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

بينما يتواجد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.

وسيدير اللقاء الحكم خيسوس خيل مانزانو، وسيعاونه جييرمو كوادرا فرنانديز في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، سيقود مباراته الثالثة بين الناديين، علمًا أنه من أبرز الحكام في إسبانيا خلال السنوات الأخير

ويخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره وغريمه التقليدي برشلونة، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.