السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد.. كامافينجا احتياطي وبيلينجهام أساسيًا أمام برشلونة

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برشلونة مساء اليوم السبت في قمة الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي دفع بكامل قوته في تشكيل الريال حيث يقود الهجوم جود بيلينجهام ويجاوره الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور وروديجو.

بينما جلس على مقاعد البدلاء ناتشو والفرنسي كامافينجا بجانب خوسيلو.

تشكيل ريال مدريد

 

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر – دافيد ألابا - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - توني كروس - جود بيلينجهام.

في خط الهجوم:  رودريجو - فينيسيوس جونيور.

 

يتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المركز الثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

بينما يتواجد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.

وسيدير اللقاء الحكم خيسوس خيل مانزانو، وسيعاونه جييرمو كوادرا فرنانديز في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، سيقود مباراته الثالثة بين الناديين، علمًا أنه من أبرز الحكام في إسبانيا خلال السنوات الأخير

ويخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره وغريمه التقليدي برشلونة، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

 

 

 

تشكيل ريال مدريد ريال مدريد كامافينجا بيلينجهام برشلونة الكلاسيكو

مواد متعلقة

هيكتور بيليرين لاعب ريال بيتيس الإسبانى يدعم فلسطين

سيد عبدالحفيظ يكشف عن "حيلة الأهلي" الذكية أمام الوداد بنهائي دوري الأبطال

تشكيل تشيلسي.. جاكسون وستيرلينج يقودان الهجوم أمام برينتفورد

قائمة برشلونة.. عودة ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي أمام الريال في الكلاسيكو

على رأسهم بيلينجهام وجوندوجان.. 15 لاعبًا يشاركون في كلاسيكو الأرض لأول مرة

برشلونة يتحدى الإصابات أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

تقارير: ميلان يجدد الثقة فى ستيفانو بيولى رغم تذبذب النتائج

"سكاى سبورتس": لاعب الهلال السعودى بديل محتمل لتونالى فى نيوكاسل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

"لحظات فزع".. شهود عيان يروون تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

120 دقيقة رعب.. مشاهد من حادث "صحراوي البحيرة" المروع (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجآت الغزو البري لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة