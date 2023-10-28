قائمة برشلونة.. عودة ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي أمام الريال في الكلاسيكو

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه التي تواجه نظيره ريال مدريد مساء اليوم في كلاسيكو الأرض.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي المصاب روبرت ليفاندوفسكي، جويلس كوندي والبرازيلي رافينيا بينما استمر غياب فرانكي دي يونج وبيدري.

وتواجد على رأس قائمة الـ 23 لاعبًا جواو فيليكس، جوندوجان وفيران توريس.

قائمة برشلونة.. عودة ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، باو كوبارسي.

خط الوسط: جافي، أوريول روميو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، مارك جيويو، هيكتور فورت، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.

وسيدير اللقاء الحكم خيسوس خيل مانزانو سيعاونه غييرمو كوادرا فرنانديز في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، سيقود مباراته الثالثة بين الناديين، علمًا أنه من أبرز الحكام في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، وأدار صاحب الـ 39 عامًا، 47 لقاء للريال فاز في 37 وخسر 5 وتعادل 5 وأشهر له 4 بطاقات حمراء و86 إنذار، بينما أدار للبارسا 36 لقاء فاز في 22 وتعادل في 7 وخسر 7 وأشهر له 10 بطاقات حمراء و85 إنذار وسبق لمانزانو طرد كل من ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ونيمار، وأخيرا روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة.

ويلعب الفريقان الكلاسيكو رقم 187 تاريخيًا في الدوري الإسباني، ويتفوق نسبيًا النادي الملكي بـ 77 انتصار مقابل 74 فوز للبارسا وتعادلا في 35 لقاءً.