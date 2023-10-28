السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على رأسهم بيلينجهام وجوندوجان.. 15 لاعبًا يشاركون في كلاسيكو الأرض لأول مرة

فيرمين لوبيز
فيرمين لوبيز

يتحتضن ملعب لويس كومبانيس الأولمبي مساء اليوم السبت، قمة الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويلعب الفريقان الكلاسيكو رقم 187 تاريخيًا في الدوري الإسباني، ويتفوق نسبيًا النادي الملكي بـ 77 انتصار مقابل 74 فوز للبارسا وتعادلا في 35 لقاء.

وكان أخر كلاسيكو جمع الفريقين في أبريل الماضي بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، انتهة باكتساح الميرنجي للبارسا برباعية نظيفة.

ويشهد كلاسيكو الليلة مشاركة 15 لاعبًا في صفوف الفريقين في كلاسيكو الأرض لأول مرة وعلى رأسهم الإنجليزي جود بيلينجهام نجم النادي الملكي والألماني إلكاي جوندوجان لاعب البارسا.

ويلعب لأول مرة الكلاسيكو في صفوف ريال مدريد بيلينجهام، براهيم دياز، فران جارسيا وخوسيلو.

بينما يلعب 10 لاعبين لأول مرة مع البارسا على رأسهم مجموعة شباب اللامسيا وهم جواو كانسيلو، إياجو مارتينيز، فيرمين لوبيز، روميلو، جوندوجان، لامين جمال، جواو فيليكس، مارك جوي وهيكتور فورت.

ويتفوق الريال نسبيًا على برشلونة في أخر 10 مواجهات بين الفريقين في الليجا بواقع 5 انتصارات مقابل 4 للبارسا وتعادل وحيد، حيث كان أخر لقاء بين الفريقين تمكن برشلونة فيه من حسم الكلاسيكو بهدفين لهدف، بينما يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال لكسر هيمنة تشافي مدرب البارسا عليه في تاريخ مواجهتما حيث يتفوق تشافي في 7 لقاءات ماضية بـغ 4 انتصارات مقابل 3 لصالح الإيطالي.

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