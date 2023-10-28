برشلونة يتحدى الإصابات أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

يستضيف برشلونة نظيره وغريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، مساء اليوم السبت، ‏على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهر،ة في قمة مباريات الجولة الحادية عشر بالدوري الإسباني.

ويلعب الفريقان الكلاسيكو رقم 187 تاريخيًا في الدوري الإسباني، ويتفوق نسبيًا النادي الملكي بـ 77 انتصار مقابل 74 فوز للبارسا وتعادلا في 35 لقاء.

برشلونة يتحدى ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

وسيدير اللقاء الحكم خيسوس خيل مانزانو سيعاونه غييرمو كوادرا فرنانديز في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، سيقود مباراته الثالثة بين الناديين، علمًا أنه من أبرز الحكام في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، وأدار صاحب الـ 39 عامًا، 47 لقاء للريال فاز في 37 وخسر 5 وتعادل 5 وأشهر له 4 بطاقات حمراء و86 إنذار، بينما أدار للبارسا 36 لقاء فاز في 22 وتعادل في 7 وخسر 7 وأشهر له 10 بطاقات حمراء و85 إنذار وسبق لمانزانو طرد كل من ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ونيمار، وأخيرا روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة.

صاحب الأرض والجمهور برشلونة يدخل اللقاء بظروف صعبة بعد الإصابات التي ضربت صفوفه بالجملة قبل لقاء الليلة وعلى رأسهم أساسيو تشكيل الفريق جوليس كوندي، سيرجيو روبيرتو، رافينيا، بيدري جونزاليس، روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج، ومن المؤكد غياب جميع هذه النجوم باسثتناء الثلاثي رافينيا، ليفاندوفسكي ودي يونج الذين شاركوا في جزء من المران الأخير قبل الكلاسيكو وسيتحدد مشاركتهم قبل اللقاء بساعات.

ويسعى البارسا صاحب المركز الثالث برصيد 24 لتحقيق الفوز لا غيره لخطف الصدارة من غريمه الذي يتصدر برصيد 25 نقطة، حيث يعول على لاعبه البرتغالي المتألق مؤخرًا جواو فيليكس الذي ساهم في 6أهداف بـ 10 مباريات بواقع تسجيله 3 أهداف وصناعته لـ 3 أهداف بجانب لاعبيه الشباب المميزين مؤخرًا على رأسهم لامين جمال وفيرمين لوبيز كما يتسلح بفوزه الأخير في دوري أبطال أوروبا على شاختار دونيستك الأوكراني بهدفين لهدف وتصدر مجموعته.

بينما يريد ريال مدريد الذي يدخل اللقاء متسلح بكامل قوته وعلى رأسهم جود بيلينجهام نجم الميرنجي وهدافه هذا الموسم الذي ساهم في 13 هدف في 10 لقاءات بتسجيله 10 وصناعته لـ 3 بجانب البرازيلي فينسيوس جونيور، حيث يتسلح الفريق بتصدره لجدول الترتيب وفوزه مؤخرًا على سبورتنج براجا البرتغالي بهدفين لهدف في دوري الأبطال وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بينما يغيب عنه فقط الثنائي المصاب بالرباط الصليبي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو.

ويتفوق الريال نسبيًا على برشلونة في أخر 10 مواجهات بين الفريقين في الليجا بواقع 5 انتصارات مقابل 4 للبارسا وتعادل وحيد، حيث كان أخر لقاء بين الفريقين تمكن برشلونة فيه من حسم الكلاسيكو بهدفين لهدف، بينما يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال لكسر هيمنة تشافي مدرب البارسا عليه في تاريخ مواجهتما حيث يتفوق تشافي في 7 لقاءات ماضية بـغ 4 انتصارات مقابل 3 لصالح الإيطالي.