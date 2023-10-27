الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يتفوق نسبيًا على برشلونة قبل قمة الدورى الإسبانى

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

تنطلق غدًا، السبت، القمة النارية بين ناديي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، غدًا السبت، في الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

 

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني قبل القمة المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد رقم 255 في تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في جميع المسابقات.

- وتقابل الفريقان في 254 مباراة، حقق خلالهم برشلونة الفوز في 100 مباراة، مقابل 103 انتصارًا لفريق ريال مدريد، بينما تعادلا في 51 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو برشلونة 415 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 427 هدفًا من لاعبي ريال مدريد.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 186 مباراة في كلاسيكو الدوري الإسباني، حقق خلالها برشلونة الفوز في 74 مباراة، مقابل 77 انتصارًا لفريق ريال مدريد، بينما تعادلا في 35 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو برشلونة 298 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 299 هدفًا من لاعبي ريال مدريد.

 

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ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني قبل قمة الكلاسيكو

- يتصدر فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

- بينما يتواجد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.

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