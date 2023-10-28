السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة مصطفى شلبى فى مباراة إنبى

إصابة مصطفى شلبي
إصابة مصطفى شلبي

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مصطفى شلبي جناح الفريق الأبيض في مباراة إنبي ببطولة دوري نايل.

 

وخسر الزمالك أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

 

وأكد طبيب الزمالك، أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم لتحديد حجم الإصابة، حيث أثبتت الأشعة معاناته من كدمة ليست مقلقة ولا تستدعي وضع قدمه في جبيرة.

 

وأضاف رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك " حرصنا على عمل أشعة للاطمئنان على اللاعب، والكدمة ليست بحاجة لوضع قدمه في جبيرة".

 

وأشار إلى أن شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.

 

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نقل مصطفى شلبي إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة إنبي والزمالك

تعرض مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة قوية خلال مواجهة الفارس الأبيض أمام إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل.

 

ولم يتمكن اللاعب من استكمال المباراة حيث تم استبداله في الدقيقة 85 ليشارك محمد أشرف روقا بدلًا منه.

 

وتم نقل اللاعب إلى المستشفى عقب نهاية مباراة إنبي والزمالك من أجل إجراء أشعة على قدمه ومعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها.

 

وفرط الزمالك في الانقضاض على المركز الثاني، بعدما توقف رصيده عند ثماني نقاط في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد إنبي عند 7 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب دوري نايل.

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