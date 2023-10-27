رأسية أوفا تعيد التقدم لصالح إنبى على الزمالك فى دورى نايل

نجح أحمد أمين أوفا، مهاجم فريق إنبي، في تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق البترولي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل.

جاء الهدف في الدقيقة 68 بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها علي فوزي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد أمين قفة برأسية من على القائم القريب داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار المرمى.

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أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بسيطرة على مجريات الأمور لكن دون أي خطورة على مرمى إنبي.

وشهدت الخطورة الأولى في المباراة لصالح الزمالك، بعد كرة عرضية من حمزة المثلوثي من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى شيكابالا فسدد كرة قوية ردت من دفاعات إنبي وذلك في الدقيقة 6.

وشهدت الدقيقة 15 كرة عرضية من أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود علاء برأسية ضعيفة وصلت سهلة للحارس عبدالعزيز البلعوطي.

وحاول الزمالك مجددًا في الدقيقة 17، حيث أرسل المثلوثي كرة عرضية قابلها أوباما برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

إنبي أضاع أخطر فرص المباراة في الدقيقة 20 بعدما استقبل رفيق كابو تمريرة رائعة لينفرد بالحارس محمد عواد، لكنه سدد الكرة في جسد الحارس وخرجت الكرة إلى ركنية.

ونجح فريق إنبي في تسجيل الهدف الأول عن طريق زياد كمال بعد تسديدة قوية من زياد كمال من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد مدافعي الزمالك وخدعت الحارس محمد عواد.

كرة عرضية من مصطفى شلبي من جهة اليسار قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة ضعيفة على الطاير وصلت سهلة لحوزة دفاعات إنبي.

الزمالك حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 29 بعد تدخل من زياد كمال مدافع إنبي على أحمد سيد زيزو.

ونفذ زيزو ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 30 بعدما سدد الكرة على يسار الحارس محمد البلعوطي.

في الدقيقة 36، تسديدة من شيكابالا من على حدود منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 44 تسديدة من مصطفى شلبي لاعب الزمالك من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

أحداث الشوط الثاني

إنبي حصل على ركلة حرة من مكان جيد على حدود منطقة الجزاء بعد إعاقة من نبيل عماد لمحاولة مرور عبدالرحمن عماد.

سدد محمد حمدي الركلة في الدقيقة 51 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس محمد عواد.

الزمالك كاد يتقدم في الدقيقة 54 بعد تمريرة من عمر جابر إلى شيكابالا قبل أن يتدخل أحمد صبيحة لتصطدم الكرة في شيكابالا بعد ذلك، ويخرجها البلعوطي بعد أن كانت في طريقها للمرمى.

إنبي كاد يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعد تمريرة رائعة من أحمد نادر حواش إلى رفيق كابو المتقدم الذي أطاح بالكرة بعيدا.

في الدقيقة 65 كرة عرضية من أحمد نادر حواش من جهة اليسار قابلها أحمد أمين قفة بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت بجوار القائم الأيمن.

أحمد أمين أوفا سجل الهدف الثاني لصالح إنبي في شباك الزمالك بالدقيقة 68 من رأسية رائعة.