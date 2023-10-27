نقل مصطفى شلبي إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة إنبي والزمالك

تعرض مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة قوية خلال مواجهة الفارس الأبيض أمام إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل.

ولم يتمكن اللاعب من استكمال المباراة حيث تم استبداله في الدقيقة 85 ليشارك محمد أشرف روقا بدلًا منه.

وتم نقل اللاعب إلى المستشفى عقب نهاية مباراة إنبي والزمالك من أجل إجراء أشعة على قدمه ومعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها.

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الزمالك يتلقى خسارته الأولى في دوري نايل

فرط فريق الزمالك في احتلال المركز الثاني بدوري نايل لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، وذلك عقب تلقيه خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم أمام إنبي 1 / 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت فوز بيراميدز على المصري 3 / 2.

وكان إنبي هو البادئ بالتسجيل عن طريق زياد كمال في الدقيقة 22 ولكن الزمالك تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 30 بركلة جزاء نفذها أحمد سيد زيزو بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، توالت المحاولات الهجومية للفريقين بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وبالفعل تمكن إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68 عن طريق أحمد أمين أوفه.

بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس، فيما فرط الزمالك في الانقضاض على المركز الثاني، بعدما توقف رصيده عند ثماني نقاط في المركز الرابع.

وأصبح هذا الانتصار هو الثاني على التوالي وبشكل عام لفريق إنبي في الدوري هذا الموسم حيث خسر في مباراتين وتعادل في مباراة.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الأولى للزمالك في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا.