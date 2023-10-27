الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركا تكشف غيابات برشلونة وريال مدريد المتوقعة في كلاسيكو الدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

يلتقي فريق برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد، في قمة نارية وشرسة على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، غدًا السبت، في الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

غيابات برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

وركزت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على غيابات برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، والتي تتنوع بين الإصابات والإيقاف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، سيفتقد في مباراة الغد لجهود كل من: جول كوندي، بيدري وسيرجي روبرتو؛ بسبب الإصابات.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المحتمل أن يلحق روبرت ليفاندوفسكي بمباراة الكلاسيكو، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية رافينيا وفرينكي دي يونج.

في المقابل، يفتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في اللقاء المرتقب لخدمات الحارس تيبو كورتوا، إيدر ميليتاو، أردا جولر، وداني سيبايوس.

بينما تحوم الشكوك حول جاهزية الثلاثي إدواردو كامافينجا، خوسيلو وجود بيلينجهام في مباراة الكلاسيكو المرتقبة.

وكان إدواردو كامافينجا قد غاب أمام سبورتنج سبورتنج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا؛ كإجراء احترازي بسبب شعوره ببعض الآلام.

كذلك غاب خوسيلو أمام سبورتنج براجا؛ بسبب إصابته بالحمى، في حين تعرّض جود بيلينجهام للإصابة في الدقائق الأخيرة أمام الفريق البرتغالي.

وبناءً عليه، من المتوقع أن يكون الثلاثي كامافينجا وبيلينجهام وخوسيلو جاهزين للسفر إلى برشلونة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن ناتشو سيكون متاحًا بعدما تم تخفيض عقوبته من ثلاث مباريات إلى مباراتين.

 

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كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يتفوق نسبيًا على برشلونة قبل قمة الدورى الإسبانى

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برشلونة يستعيد ثنائي الفريق قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

 

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني قبل قمة الكلاسيكو

- يتصدر فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

- بينما يتواجد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.

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