الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب
موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات إفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الأولى من المشوار الإفريقي المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

من المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على إستاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

ستُذاع مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

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منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جيبوتى

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نظام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.. ومواعيد المباريات

ويسعى منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق انطلاق جيدة في التصفيات الإفريقية، تكون بمثابة الحافز والدافع لدى اللاعبين والجهاز الفنى وكذلك الجماهير، لبدء مرحلة جديدة من التحديات.

يأتي ذلك في ظل وجود مشروع كبير بدأه فيتوريا منذ توليه مسئولية تدريب منتخب مصر، يهدف إلى المنافسة على لقب بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وكذلك الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويبحث فيتوريا عن الدفعة المعنوية المساندة الجماهيرية في مباراة اليوم، قبل بدء الاستعداد لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

في المقابل، يرغب منتخب جيبوتي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، وحصد أول 3 نقاط في بداية المشوار الإفريقي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات بوركينا فاسو، جيبوتي، سيراليون، إثيوبيا وغينيا .. 

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