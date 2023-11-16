الليلة.. المنتخب الوطني يبدأ مشوار المونديال بموجهة جيبوتي

يبدأ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها امريكا وكندا والمكسيك، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب جيبوتى فى السادسة من مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى، في مباراة ضربة البداية بالنسبة للفراعنة سعيا إلى تحقيق أول انتصار وحصد أول ثلاث نقاط في بداية المشوار .

ويسعى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة، لتحقيق انطلاق جيدة، تكون بمثابة الحافز والدافع لدى اللاعبين والجهاز الفنى وكذلك الجماهير، لبدء مرحلة جديدة من التحديات، في ظل وجود مشروع كبير بدأه فيتوريا منذ توليه المسئولية، يهدف إلى المنافسة على لقب بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وكذلك الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 .

واستقر روى فيتوريا على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم، وفقا لمستوى اللاعبين وحاجة المباراة، التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز وخلق روح جديدة مليئة بالحماس والرغبة لدى اللاعبين، تكون بمثابة الضمانة للحصول على الدفعة المعنوية المساندة الجماهيرية قبل بدء الاستعداد لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

لذلك سيكون محمد الشناوى هو حارس مرمى الفراعنة فى مباراة اليوم، ومن أمامه الثنائى محمد عبد المنعم ورامى ربيعة، بسبب وجود تفاهم اكثر بين الثنائى عن مشاركة على جبر، حتى يضمن الجهاز الفنى عدم وجود اخطاء بسيطة فى خط الدفاع .

ويقود الجبهة اليسرى أحمد أبو الفتوح كنوع من الدعم للاعب وإثبات وجهة نظر فيتوريا فى عدم الخلط بين أزمة فتوح مع ناديه ومشاركته مع منتخب بلاده، وفي الجانب الأيمن يظهر عمر كمال عبد الواحد فى ظل الهزة النفسية التى يشعر بها محمد هانى بعد طرده فى مباراة الجزائر الأخيرة .

ورغم الحيرة التى وقع فيها فيتوريا على مدار اليومين الماضيين بشأن الاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط كنوع من التأمين تحسبا للطريقة العشوائية التى سيخوض بها منتخب جيبوتى المباراة كما حدث فى ودية زامبيا، إلا أنه فى النهاية استقر على الدفع بلاعبان فقط فى خط الوسط لديهم نزعة دفاعة وفى الغالب سيكون الثنائى محمد الننى وحمدى فتحى، على أن يكون هناك دور لإمام عاشور فى مركز لاعب الوسط المهاجم.

وفى مركز الجناح الايمن لا بديل عن محمد صالح قائد الفراعنة وصاحب الأداء الأفضل فى ودية الجزائر الأخير، وفي الجناح الأيسر عمر مرموش على حساب تريزيجية كنوع من الدعم للاعب الذى يقدم حاليا مستويات رائعة فى الدورى الألمانى ، وأخيرا مصطفى محمد في قلب الهجوم.