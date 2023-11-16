مباراة منتخب مصر.. موعد مباريات المنتخبات فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

يتساءل عدد كبير من عشاق الساحرة عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-11-2023، وقنوات العرض وذلك لمتابعتها في نهاية اليوم والذي يأتي في ختام أسبوع العمل؛ لذا ينصب اهتمام فئة كبيرة على متابعة المباريات في الدوريات والبطولات مختلفة وأبرز ما يشغل المصريين مباراة منتخبنا الوطني.

مباراة منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 20226

يستهل منتخبنا الوكني لكرة القدم، مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 وحيث يواجه منتخب مصر في أولى مبارياته بالمجموعة نظيره منتخب جيبوتى.

وتضم مجموعة مصر كلا من: بوركينا فاسو، جيبوتى، سيراليون، ومنتخب إثيوبيا، ومنتخب غينيا بيساو.

موعد مباراة منتخبي مصر وجيبوتي والقنوات الناقلة

المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى الخميس 16-11-2023، في الساعة السادسة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر.

ومن المقرر أن تلعب مباراة منتخب الفراعنة ضد جيبوتى الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، في الساعة السابعة مساء، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي في الساعة الثامنة مساء.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات مونديال 2026

وسوف تعرض مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم عبر قناة أون تايم سبورتس، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة

مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم فيفا 2026

تنطلق اليوم عدد من مباريات الجولة الخامسة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم فيفا المقرر إقامته بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 2026.

وتخوض عدد من المنتخبات الوطنية مجموعة لقاءات وتأتي كالتالي:

بلقاء بوليفيا وبيرو على ملعب هيرناندو سيليس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

- مباراة فنزويلا والإكوادورفي تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة على ملعب مونومنتال دي ماتورين.

موعد مباراة كولومبيا والبرازيل

- مباراة كولومبيا والبرازيل في تمام الساعة الثانية فجر يوم الجمعة على ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز.

- مباراة الأرجنتين وأوروجواي في تمام الساعة الثانية فجر يوم الجمعة على ملعب لا بومبونيرا.

- مباراة تشيلي وباراجواي في تمام الساعة 02:30 فجر يوم الجمعة على ملعب دافيد أريانو.