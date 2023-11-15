عاجل.. مواعيد المباريات الودية والدولية اليوم الأربعاء 15 -11-2023

يتساءل عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي في الساعات الأخيرة عن أهم المباريات المحلية والدولية التي تلعب اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وتقام اليوم عدد من المباريات الممهدة للبطولات القارية والعالمية ومنها كأس العالم "أمريكا والمكسيك 2026" التي بدأت تصفياته على مستوى القارات.

مباريات ودية تقام اليوم الأربعاء 15-11-2023

يقام اليوم مباراة ودية بين منتخبي صربيا وبلجيكا، وتأتي المباراة ضمن جولة ودية يقودها المنتخب الثاني في إطار تحضرياته لكأس الأمم الأوروبية 2024، وتقام المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، و10:45 بتوقيت السعودية.

التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 15 -11-2023

تستعد منتخبات القارة الأفريقية للمشاركة في مباريات قوية خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الحالي، وفقًا لجدول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث ستخوض الجولتين الأولى والثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتستضيف قارة أمريكا الشمالية بطولة كأس العالم 2026، بتنظيم مشترك من ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مواعيد مباريات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 هي كالتالي:

موعد مباريات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم اليوم الأربعاء 15 نوفمبر:

- غينيا الاستوائية ضد ناميبيا (المجموعة الثامنة) في تمام الساعة 2 ظهرًا.

- رواندا ضد زيمبابوي (المجموعة الثالثة) في تمام الساعة 3 عصرًا.

- جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد موريتانيا (المجموعة الثانية) في تمام الساعة 5 مساءً.

- إثيوبيا ضد سيراليون (المجموعة الأولى) في تمام الساعة 8 مساءً.

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة

يشهد اليوم الأربعاء 15-11-2023 عدد من المباريات الهامة ضمن مونديال الشباب تحت 17 سنة وأهمها وهي كالأتي:

12:00 ـ المكسيك VS فنزويلا

12:00 ـ الولايات المتحدة الأمريكية VS بوركينا فاسو

03:00 ـ نيوزيلندا VS ألمانيا

03:00 ـ فرنسا VS كوريا الجنوبية

مواعيد مباريات بطولة شمال أفريقيا للشباب اليوم الأربعاء 15-11-2023

04:00 ـ مصر VS ليبيا

04:00 ـ المغرب VS الجزائر