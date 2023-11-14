الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 والقنوات الناقلة

جريدة الدستور

يحرص عشاق الكرة المصرية على معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات في وقتها المناسب والصحيح.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في كل البطولات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة.

ويقام عدد من المباريات مساء اليوم الثلاثاء حول العالم، وذلك مع انطلاق جولة التوقف الدولي للمنتخبات.

تستمر مسابقة كأس العالم تحت 17 عامًا، كما تُلعب مباريات في الدوري الجزائري.

في هذا التقرير تستعرض"الدستور" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها.

مواقيت المباريات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

مباريات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في كأس العالم تحت 17 عامًا

البرازيل × كاليدونيا الجديدة (في تمام الساعة 11:00 مصر، 12:00 السعودية) - beIN Sports HD 6
السنغال × بولندا (11:00 مصر، 12:00 السعودية) - beIN Sports HD 5
إنجلترا × إيران (في تمام الساعة 14:00 مصر، 15:00 السعودية) - beIN Sports HD 
اليابان × الأرجنتين (في تمام الساعة 14:00 مصر، 15:00 السعودية) - beIN Sports HD 5

مباريات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في الدوري الجزائري

بارادو × شباب بلوزداد (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - الجزائرية السادسة
وفاق سطيف × اتحاد العاصمة (20:00 مصر، 21:00 السعودية) - الجزائرية السادسة

ومن الجدير بالذكر أن أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة عامر حسين، عقوبات مباراة الأهلي والجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

والتقى الفريقان يوم السبت الماضي الموافق 11 من نوفمبر الجاري، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي لكل منهما، على استاد خالد بشارة في الغردقة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.

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وجاءت عقوبات مباراة فريقي الأهلي والجونة وذلك على النحو التالي:
وتم إيقاف اللاعب أحمد محمود أحمد لاعب فريق الجونة مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة، ولم تصدر رابطة الأندية أي عقوبة ضد جماهير الأهلي، بعد الاشتباكات التي نشبت بينهم في المدرجات خلال مباراة الأحمر الجونة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة مباريات اليوم

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