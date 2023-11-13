تأجيل مباراة بيراميدز والجونة لأجل غير مسمى

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام الجونة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز والتي كان محددا لها سابقا أحد يومي ٤ أو ٥ ديسمبر المقبل لتقام في موعد لاحق.

وجاء القرار بتأجيل المباراة بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، مواعيد الجولات الأربعة الأولى للفريق في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرتبط الفريق بخوض مباراتين خارج مصر في الجولتين الثانية والثالثة تباعا حيث يسافر لمواجهة نواذيبو الموريتاني يوم ٢ ديسمبر في نواكشوط وبعدها يواجه فريق صن داونز الجنوب أفريقي يوم ٩ ديسمبر في بريتوريا.

كما تلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بتأجيل مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فريقنا بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره فريق الهلال الليبي، يوم ٣ ديسمبر المقبل، في إطار ثاني جولات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وفي يوم ١٠ ديسمبر، يحل فريقنا ضيفًا أيضًا على إتحاد العاصمة الجزائري في إطار ثالث الجولات من المسابقة ذاتها.

من ناحية أخرى استأنف فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الإثنين، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، في إطار استعدادات الفريق خلال فترة توقف الدوري.

وأبلغ عمر كمال عبدالواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

واستقرت إدارة مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس على رحيل عمر كمال عبدالواحد خلال الميركاتو الشتوي المقبل؛ لتحقيق استفادة مالية، خاصة أن اللاعب عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الكروي الجاري.