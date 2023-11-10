الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التفاصيل الأخيرة فى مفاوضات الأهلى للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

 أبلغ عمر كمال عبدالواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

واستقرت إدارة مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس على رحيل عمر كمال عبدالواحد خلال الميركاتو الشتوي المقبل؛ لتحقيق استفادة مالية، خاصة أن اللاعب عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وكشف مصدر أن إدارة فيوتشر طلبت الحصول على 3 لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة، ومبلغ مالي يتم التفاوض عليه بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن فيوتشر طلب استعارة كريم فؤاد ومعتز محمد المدافع ومحمد زعلوك المهاجم الشاب من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد رحيل عمر كمال عبدالواحد، وينتظر مسئولو الفريق موقف إدارة الأهلي والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بشأن الثلاثي المطلوب لإتمام الصفقة.

وشهدت الأيام الماضية دخول عدد من الأندية في مفاوضات جادة مع عمر كمال عبدالواحد لضمه، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، بعد تألق اللاعب الملفت خلال الفترة الماضية بمسابقة الدوري وتواجده بشكل منتظم ضمن قائمة منتخب مصر.

مران الأهلي.. الفريق ينهي استعداده لمواجهة الجونة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة غدًا السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

انطلق المران في العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين؛ لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية ‏الخاصة بالمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة، قبل أن يستكمل الفريق بقية الفقرات الخططية. واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

‏كان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي  على ‏ملعب ‏المقاولون العرب‎.‎

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