رسميا.. رابطة الأندية تحدد موعد مباراة فيوتشر والزمالك بدوري نايل

حددت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري نايل.

وتلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بإقامة مواجهة الزمالك بالدوري يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد السلام في تمام السابعة مساءً.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لإستضافة فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي يوم 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام، في أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفي السياق ذاته، قررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم 7 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط الفريقين بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.