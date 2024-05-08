إجازات شهر يونيو 2024 والعطلات الرسمية المقبلة

تتواصل عمليات البحث عن إجازات شهر يونيو 2024، بعد عودة المصريين من العطلات الرسمية التي امتدت من يوم الجمعة حتى يوم الإثنين الماضي، وشملت عيد العمال وعيد القيامة وشم النسيم، وبدأ محرك البحث في استقبال تساؤلات حول كيفية قضاء إجازة مميزة في يونيو 2024، حيث يحمل هذا الشهر العديد من الأعياد والإجازات الرسمية التي تُتيح فرصة لقضاء وقت مع الأسرة والأصدقاء.

إجازات شهر يونيو 2024

وتتضمن إجازات شهر يونيو 2024 الرسمية مايلي:

وقفة عرفات 2024

وحسب إعلان معهد البحوث الفلكية انها ستوافق يوم السبت 16 يونيو، حسبما أشارت الحسابات الفلكية ويعد هذا اليوم يوم هام للمسلمين حيث يحج الملايين بيت الله الحرام في هذا التوقيت فيما يصومه الآخرون.

أول أيام عيد الأضحى 2024، يوم الأحد 16 يونيو، وفقًا للتقويم الفلكي.

يوم الإثنين 17 يونيو، ثاني أيام عيد الأضحى 2024.

يوم الثلاثاء 18 يونيو، ثالث أيام عيد الأضحى 2024.

إجازة ثورة "30 يونيو"

ويوافق إجازة ثورة 30 يونيو يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

تبدأ سلسلة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الهجرية في الثامن من يوليو، حيث يحتفل المسلمون ببداية العام الهجري الجديد

وفي الثالث والعشرين من يوليو، تأتي الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو 1952 والتي قام بها الضباط الأحرار على الملك فاروق وتحولت مصر بعد ذلك من الملكية إلى الجمهورية.

تليها بعدها إجازة المولد النبوي الشريف في السادس عشر من سبتمبر، وهي مناسبة دينية تحتفل بها العديد من البلدان الإسلامية بطرق مختلفة من أبرزها في مصر شراء الحلوى ابتهاجًا بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتختتم الإجازات الوطنية في السادس من أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة، وهو يوم تحتفل فيه مصر بنصر أكتوبر المجيد في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.

أماكن ترفيهية للزيادة في الإجازات

بالطبع، إليك ترتيبًا جديدًا للأماكن التي يمكن للأسرة المصرية زيارتها خلال الإجازات:

1. حديقة الأزهر في القاهرة

2. حديقة الأندلس في الإسكندرية

3. جزيرة المعادي

4. الحديقة الدولية

5. حديقة الطفل

6. حديقة الأندلس

7. حديقة الأسرة

8. الريف العربي

9. أفريكا بارك – طريق الإسكندرية الصحراوي

10. برج القاهرة

11. القناطر الخيرية

12. حديقة الأمل

13. حديقة النيل بالجيزة

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