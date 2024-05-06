هل اليوم الاثنين إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟ تساؤل يطرحه المواطنين عبر المنصات الإلكترونية وموقع جوجل البحثي خلال الساعات الأخيرة وذلك لمعرفة موعد استنئاف العمل في كافة الشركات والهيئات والمصالح الحكومية عقب اجازة دامت أكثر من 4 أيام متتالية مدفوعة الأجر للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة.

هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟ وكم عدد أيام اجازة شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص؟ محور اهتمام الملايين من المواطنين حيث منحت الدولة اجازة رسمية بمناسبة عيد العمال وشم النسيم بالإضافة إلى عطلات مهاية الأسبوع المتمثلة في يومي الجمعة والسبت حيث يدأت الاجازة من يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 وتستمر حتى اليوم الاثنين الموافق 6 مايو الجاري.

إجازة شم النسيم

ويعد اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 اجازة رسمية بمناسبة شم النسيم حيث يحصل موظفي الدولة على اجازة مدفوعة الأجر أو بأجر مضاعف ويتم تعطيل كافة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية في كافة محافظات الجمهورية.

موعد استئناف العمل عقب شم النسيم 2024

يستأنف العمل في المؤسسات والشركات الحكومية عقب انتهاء اجازتي عيد العمال وشم النسيم يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أقر اجازة رسمية مدفوعة الأجر من من يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 وتستمر حتى اليوم الاثنين الموافق 6 مايو الجاري والتي جاءت كما يلي:-

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 عيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 شم النسيم.

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