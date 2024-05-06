موعد وقفة عرفات 2024.. ميعاد إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 لموظفي الدولة

تتصاعد حدة البحث موعد وقفة عرفات 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع انتهاء اجازات شهر مايو 2024 وعودة المرظفين إلى أعمالهم بداية من غدا الثلاثاء 7 مايو 2024 وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

موعد وقفة عرفات 2024

أكدت ابحاث مركز الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان أن موعد وقفة عرفات 2024 يوم السبت الموافق 16 يونيو 2024 والذي يوافق يوم 9 من شهر ذي الحجة 1445 حيث يقف حجيج بيت الله الحرام على جبل عرفات لأداء مناسك الحج ملبين نداء الله سبحانه وتعالي في هذا اليوم.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية ستسطلع هلال شهر ذي الحجو يوم 29 من شهر ذي القعدة لتحديد غرة الشهر الكريم وتحديد وقفة عرفة لهذا العام 1445/2024 وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أجرها خبراء مركز أبحاث وحسابات الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان.

إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 لموظفي الدولة

يحصل موظفي القطاع العام والخاص في الدولة على اجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة 9 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك وفقا لقانون العمل المصري بأجر كامل أو أجر مضاعف (عطلات نهايو الأسبوع واجازة عيد الأضحى ووقفة عرفة) وهى كما يلي:-

يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم السبت الموافق 16 يونيو 2024 اجازة وقفة عرفة

يوم الأحد الموافق 17 يونيو 2024 اجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2024 اجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 اجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 اجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 اجازة خامس أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 عطلة نهايو الأسبوع.

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