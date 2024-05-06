الإثنين 06 مايو 2024
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محافظات

إقبال على المتنزهات النيلية فى كفرالشيخ لقضاء إجازة شم النسيم

المنتزهات النيلية
المنتزهات النيلية

شهدت حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، بمحافظة كفرالشيخ، ازدحاما شديدا من الساعات الأولى لصباح اليوم لقضاء إجازة شم النسيم، للتنزه بحديقة الأسرة والطفولة، وحديقة الميدان الإبراهيمي، وكورنيش النيل، والرحلات النيلية، والملاهي، وسط فرحة الأطفال وممارستهم العديد من الألعاب بالحدائق، خاصة حديقة الأسرة والطفولة التي تميزت بتوفير العديد من الألعاب المتعددة ومسرح ترفيهي وفقرات الساحر ونزهة نيلية.

ووجّه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بتوفير كافة احتياجات المواطنين في الحدائق والمتنزهات، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

رفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات

من جانبه، فقد أشار الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية، مع زيادة عدد الأطباء، وتوافر كافة الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الضرورية لحالات الطوارئ، والدفع بسيارات الإسعاف بكافة المراكز والمدن لسرعة التعامل مع أي حالات مرضية.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية خلال عطلة شم النسيم لتلقى أي شكاوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة بالأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة واللحوم والدواجن المعروضة بالمحلات والأسواق.

وأوضح اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، أنه تم إعداد خطة أمنية محكمة لنشر رجال الشرطة بمختلف ربوع المحافظة، وذلك لضبط الأمن بين المواطنين خلال احتفالات شم النسيم، بالإضافة لشرطة مترجلة لضبط أي حالات خروج على القانون، في المتنزهات العامة بالحدائق المختلفة، وكذلك إعداد خطة لتأمين كافة الكنائس خلال الاحتفالات بأعياد الربيع.

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من جهته، قال هيثم عطية إنه تم رفع حالة الطوارئ على جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وتم اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير المكثفة في أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء والصرف الصحي وشبكات المياه استعدادًا لاستقبال الزوار في «شم النسيم» خلال أعياد الربيع، خاصة أن المدينة تستقبل قرابة مليون وافد من محافظات الجمهورية خلال احتفالات شم النسيم، بالإضافة إلى حملات نظافة شاملة لجميع الشواطئ، وعددها 6 شواطئ "الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل والفيروز"، وتجهيز كافة الحدائق والمتنزهات، وتكثيف نقاط الإسعاف على الشواطئ ورفع الطوارئ في أقسام الاستقبال في وحدة «النرجس» الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال.

كما تم وضع خطة مع القيادات الأمنية تستهدف حفظ الأمن وتأمين رواد مدينة مصيف بلطيم من خلال تجهيز سيارات نجدة وخطوط لتلقي البلاغات، وتفعيل الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة للمرور على الشواطئ، وتكثيف حملات شرطة المرافق وإدارة المرور، وأفراد الإنقاذ والغطس لتوزيعهم على شواطئ مدينة مصيف بلطيم.

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